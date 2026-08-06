زوطر الشرقية.. البديل؟

أفادت مصادر لـ«الجديد» بأن جولة المفاوضات المنعقدة في تأخرت ساعة لأسباب أميركية، وشهدت ثلاثة اجتماعات متوازية: عسكرياً وسياسياً، إضافة إلى اجتماع قانوني حدودي.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع العسكري تناول الموضوع التقني، إذ جرى التشاور في المسائل التقنية والمفردات والعبارات العسكرية.



أما البحث في ملف الأسرى، فانقسم إلى شقّين: الأول يتصل بمسار القانون الدولي الذي يرعى شؤون الأسرى، والثاني يتعلق بتبادل لوائح الأسرى، وهو أمر صعب بالنسبة إلى لعدم امتلاكه هذه اللوائح. وأشارت المصادر إلى وجود إيجابية في التعاطي مع هذا الملف، فيما يجري العمل على إشراك فيه.



وفي المسار السياسي، تناول البحث «المناطق التجريبية»، مع تأكيد لبنان ضرورة تجديد وقف إطلاق النار والالتزام به. كما بدأ البحث في المناطق النموذجية، وطلب الجانب عرضاً حول هذه المناطق لدراسة الظروف المحيطة بها، جغرافياً وغيرها.



وأكدت المصادر أنه لم يُسجّل أي تقدم على مستوى المناطق النموذجية، خصوصاً أن يتركز على الشق السياسي، في وقت يمتلك الوفد اللبناني خططاً عدة حول هذا الموضوع، من بينها خطة تتعلق ببلدة الشرقية.



أما التصعيد في الجنوب، فلم يُطرح على طاولة المفاوضات في ، بل جرى التعامل معه عبر الآلية المعتمدة منذ 27 تشرين الأول.