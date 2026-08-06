بالأرقام.. حماية المستهلك تكشف حصيلة الرقابة منذ مطلع العام

أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، بأنها:" منذ بداية العام، مطلع كانون الثاني ولغاية 31 تموز الحالي، استجابت لـ 803 شكوى، ونفّذت 13,913 كشفاً ميدانياً، وسطّرت 596 محضر ضبط.



وفي أسبوع 27 لغاية 31 تموز: استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 59 شكوى، ونفّذت 623 كشفاً نتج عنها 13 محضر ضبط".



وقالت:"إن وزارة الاقتصاد والتجارة إذ ترفع شعار "كل مواطن مراقب" تطلب من المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650)".