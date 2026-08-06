مصادر دبلوماسية للجديد: الوفد الإسرائيلي كان يتّجه إلى الانسحاب من المفاوضات ومقاطعة جلسات اليوم الثالث قبل أن يتراجع عن قراره ويحضر إثر ضغوط أميركية لاستمرار الاجتماعات