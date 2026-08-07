مصطلحات الملحق الأمني: 11 نقطة من المسح إلى الانسحاب (المدن)









نشرت جريدة "المدن" على النقاط الإحدى العشرة المتعلقة بشرح المصطلحات الخاصة بالملحق الأمني قالت أنها حصلت عليها مشيرة إلى أن الأحكام التشغيلية تتضمن ما يلي:



1- المسح:



إزالة العناصر المسلحة، وتدمير أو مصادرة أي شيء، بما في ذلك الأسلحة، والأنفاق، ونقاط القيادة، .



2- التحقق:



تأكيد المسح من خلال آلية متفق عليها مع طرف ثالث، وفقًا لمعايير محددة.



3- التثبيت:



السيطرة التشغيلية الحصرية للجيش، بما في ذلك منع أي نشاط لجماعة مسلحة غير حكومية، أو تخزين أسلحة، أو بنية تحتية عسكرية في المنطقة.



4- البناء:



بدء جهود تحت سلطة ، بدعم دولي تقوده ، على أن تكون منسقة عبر مسار سياسي مميّز.



5- النموذج التجريبي.



6- تنفيذ المراحل المتسلسلة:



يقابلها فضّ الاشتباك تدريجيًا.



7- خلية تنسيق ثلاثية:



مدعومة بآلية تحقق من طرف ثالث، إذا تم الاتفاق بينهما.



وظيفة الخلية:



* إزالة التعارض.



* التحقق.



* شهادات الإنجاز.



* التنفيذ العام.



8-تماشيًا مع ذلك، يلتزم باتخاذ جميع التدابير القانونية والعملية لضمان ألّا تتمكن الجماعات المسلحة، ولا سيما ، من تسهيل أي دور عسكري أو القيام بأنشطة مسلحة في أي مكان في لبنان.



وعلى لبنان أن يتخذ إجراءات قانونية إضافية لحظر الجهاز العسكري والأمني لـحزب ، وقطع مصادر تمويله، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية المرتبطة به أو الداعمة له.





9-سيتم ضمان الانسحاب بالكامل، والبحث في اتفاق السلام عند إتمام المراحل الأمنية.



10-مراجعة دورية لآلية التنفيذ.



11-أي نزاع يتعلق بالتفسير أو التنفيذ يجب أن يُحل عبر آلية التيسير الأميركية.