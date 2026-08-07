لا نفط قبل الفحص.. قرار احترازي من "الطاقة"

مولود اعتبر ان هذا البندٌ قد يسهّل الغش ويمنح الموردين هامشاً أكبر للإفلات من المسؤولية. بعدها كرت سبحة الشبيهة بما ادلى به مولود والملمحة لوجود فيول مغشوش.لذا يهمنا ان نؤكد ان:1- اللجوء الى تقديم هكذا طلب الى ليس بجديد وكان اعتمد سابقاً.2- لن يستخدم هذا ما لم تصدر نتائج الفحوصات من المختبرات العالمية المعتمدة وتأتي مطابقة للمواصفات.3- الغاية من هذه الخطوة كسب الوقت عبر توفير مدة التفريغ بحيث تتم في الوقت الضائع بإنتظار صدور النتائج.4- تخزّن المواد المفرغة في خزنات فارغة، فلا تؤثر في حال كانت غير مطابقة على مواد مطابقة موجودة في .5- تكاليف إعادة الشحن في حال لم تكن المواد مطابقة والضمانات المالية هي المعمول بها في دفاتر الشروط المعتمدة ولا تتطلب الخطوة المطروحة على مجلس الوزراء إعادة النظر بها او اي أعباء مالية إضافية.6- العمل مستدام لضمان عدم إدخال أي فيول مغشوش الى البلاد وتم إتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لذلك.لذا يا ليت مولود صاحب الباع والسجل الحافل في مجال الطاقة والنفط إستوضح الامر قبل خلق هذه البلبلة وتوفير مادة اعلامية للمغرضين، فالوضع الصعب الذي تمر به البلاد والقطاع لا يحتمل هكذا تصرفات شعبوية".