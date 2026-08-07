أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

لا نفط قبل الفحص.. قرار احترازي من "الطاقة"

2026-08-07 | 03:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لا نفط قبل الفحص.. قرار احترازي من &quot;الطاقة&quot;
لا نفط قبل الفحص.. قرار احترازي من "الطاقة"

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الاتي: عشية جلسة مجلس الوزراء، اطل الناشط الكهربائي يحيى مولود عبر منصة "X"، متحدثاً عما اسماه "بندٌ غريبٌ وعجيبٌ على جدول أعمال الجلسة" وهو طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة الإستثنائية على إعطاء أذونات تفريغ لحمولات كافة الناقلات البحرية المحمّلة بالمحروقات للزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان المزمع توريدها واستلامها خلال الفترة الزمنية من شهر آب ٢٠٢٦ ولغاية شهر تشرين الأول ٢٠٢٦، بالاستناد إلى نتائج التحاليل المخبرية الصادرة في مرافئ التحميل والعائدة للعينات الممثلة المأخوذة من حمولات الناقلات البحرية المذكورة.


مولود اعتبر ان هذا البندٌ قد يسهّل الغش ويمنح الموردين هامشاً أكبر للإفلات من المسؤولية.  بعدها كرت سبحة الأخبار الشبيهة بما ادلى به مولود والملمحة لوجود فيول مغشوش.

لذا يهمنا ان نؤكد ان:

1- اللجوء الى تقديم هكذا طلب  الى مجلس الوزراء ليس بجديد وكان اعتمد سابقاً.

2- لن يستخدم هذا النفط ما لم تصدر نتائج الفحوصات من المختبرات العالمية المعتمدة وتأتي مطابقة للمواصفات.

3- الغاية من هذه الخطوة كسب الوقت عبر توفير مدة التفريغ بحيث تتم في الوقت الضائع بإنتظار صدور النتائج.

4- تخزّن المواد المفرغة في خزنات فارغة، فلا تؤثر في حال كانت غير مطابقة على مواد مطابقة موجودة في لبنان.

5- تكاليف إعادة الشحن في حال لم تكن المواد مطابقة والضمانات المالية هي المعمول بها في دفاتر الشروط المعتمدة ولا تتطلب الخطوة المطروحة على مجلس الوزراء إعادة النظر بها او اي أعباء مالية إضافية.

6- العمل مستدام لضمان عدم إدخال أي فيول مغشوش الى البلاد وتم إتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لذلك.

لذا يا ليت مولود صاحب الباع الطويل والسجل الحافل في مجال الطاقة والنفط إستوضح الامر قبل خلق هذه البلبلة وتوفير مادة اعلامية للمغرضين، فالوضع الصعب الذي تمر به البلاد والقطاع لا يحتمل هكذا تصرفات شعبوية".
 

مقالات ذات صلة
لا نفط قبل الفحص.. قرار احترازي من "الطاقة"

محليات

لبنان

وزارة الطاقة

النفط

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون
الرئيس بري يدعو الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
قرار أميركي "نهائي" بشأن لبنان.. وإسرائيل تفرمل التنفيذ (الجمهورية)
01:02
7 دول تدخل سباق "المناطق التجريبية".. وهذه مهمتها (الديار)
00:43
الوكالة الوطنية: االجيش الإسرائيلي نسف منازل في بنت جبيل ويستهدف طريق كونين ـ صف الهوا بالاسلحة الرشاشة
00:38
7 شهداء في غارة على منزل في أنصار
00:11
ترامب: سنوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران ولا يهمني إن كان ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي أو لا
15:47
تسليم تلة "علي الطاهر" بهذه الحالة! (شاهد الفيديو)
15:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026