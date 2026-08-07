حادث أمني خلال مهمة للجيش في المنصوري.. إليكم التفاصيل



أفاد مراسل "الجديد" بأن قوة من توجّهت إلى بلدة المنصوري للعمل على إعادة فتح الطرقات المقطوعة، إلا أنها تعرّضت لحادث أمني أثناء تنفيذ المهمة، ولم تتضح ملابساته بعد.