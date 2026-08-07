بالوثائق والصور.. عون يتسلّم تقريراً يوثّق انتهاكات إسرائيل

كما تداول معه في المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبالقمة التي ستعقد لهذه الغاية في عمان في كانون الاول المقبل وذلك بتنظيم من الصليب الأحمر الدولي وإشراف عدد من رؤساء الدول والأجنبية.

ويقع التقرير في 232 صفحة ويتضمن وثائق ومستندات وصورا توثق الانتهاكات الاسرائيلية في ، لا سيما استهداف الجسور والمعابر والشقق السكنية والمؤسسات الطبية وعناصر الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والإعلاميين والاهداف المدنية الأخرى.

كما يشير التقرير إلى النزوح القسري للمدنيين والأضرار التي طاولت المستشفيات والأعيان الثقافية وغيرها.