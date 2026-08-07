تنبيه إلى السائقين في بيروت

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال “برش للإسفلت” في بدارو على المسلك المتّجه من أمام فندق Smallville البويك نحو تقاطع المتحف، اعتبارًا من السّاعة 19،00 من تاريخ 07-08-2026، ولغاية السّاعة 05،00 من يوم غد 08-08-2026. على أن تبدأ أعمال التعبيد السّاعة 08،00 من تاريخ 08-08-2026، ولغاية السّاعة 17،00 من التاريخ عينه.

علمًا أنّ الأشغال ستؤدّي إلى منع المرور، وتحويل السير من تقاطع بدارو يمينًا باتّجاه بيت المحامي- مستديرة العدليّة، أو يسارًا باتّجاه شارع بدارو. كما سيتمّ تحويل السير القادم من المستشفى العسكري باتّجاه المتحف يمينًا، باتّجاه بدارو – مقابل السراي الحكومي قديمًا.

ثانيًا، في السوديكو:

سيتمّ البدء بأعمال تعبيد الطريق في المحلّة المذكورة، اعتبارًا من السّاعة 19،00 من يوم السّبت 08-08-2026، ولغاية السّاعة 05،00 من يوم 09-08-2026، وذلك على اتّجاهي المسلك المؤدّي من الخوري نحو السّوديكو.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور، وتحويل السير القادم من عمر بيهم باتّجاه تقاطع بشارة الخوري إمّا يسارًا باتّجاه البسطة، أو نزولًا باتّجاه نزلة صهيون. كما سيتمّ تحويل السير القادم من طريق الشّام، إمّا يمينًا باتّجاه شارع – ساسين، أو نزولًا باتّجاه الفلمنكي – فلافل صهيون.

ثالثًا، في الجعيتاوي:

سيتمّ الطريق في المحلّة المذكورة السّبت والأحد 08و09-08-2026، اعتبارًا من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 18،00.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع وقوف السيارات في الرّميل- أمام مستشفى الجعيتاوي، ومنع المرور من أمام هذا المستشفى وصولًا إلى شارع مار لويس، وتحويل السير يمينًا باتّجاه حديقة اليسوعيّة، أو يسارًا باتّجاه شارع الرّوم وصولًا إلى شارع رستم -تمثال الرئيس الشهيد بشير الجميل (تمثال الرصاص).

يرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تفاديًا للازدحام".