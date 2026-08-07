نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد

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مراسل الجديد: غارة دمرت منزلاً في محيط دار المعلمين في النبطية
مراسل الجديد: غارة دمرت منزلاً في محيط دار المعلمين في النبطية
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