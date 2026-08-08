استعدوا لارتفاع الحرارة!

الطقس المتوقع في لبنان
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السبت: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، وتنشط الرياح أحياناً لذا نحذر من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية.
الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ، ترتفع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي هي أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ.