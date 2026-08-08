عبر أحد مراسليها في ، حول عرض خرائط وصور أمام الوفد اللبناني المفاوض خلال من المفاوضات في ، داخل غرفة المفاوضات، تُظهر مواقع مراكز قيادية ومنشآت تحت وشبكات أنفاق في عدد من المناطق .وأكد المصدر أنه لم تُعرض على الوفد اللبناني المفاوض أي خرائط أو صور من هذا النوع.