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محليات

خرائط لـ"أنفاق ومراكز قيادية" في روما؟ مصدر عسكري يوضح

2026-08-08 | 10:45
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خرائط لـ&quot;أنفاق ومراكز قيادية&quot; في روما؟ مصدر عسكري يوضح
خرائط لـ"أنفاق ومراكز قيادية" في روما؟ مصدر عسكري يوضح

نفى مصدر عسكري نفيًا قاطعًا ما نقلته إحدى وسائل الإعلام اللبنانية،

عبر أحد مراسليها في واشنطن، حول عرض خرائط وصور أمام الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما، داخل غرفة المفاوضات، تُظهر مواقع مراكز قيادية ومنشآت تحت الأرض وشبكات أنفاق في عدد من المناطق اللبنانية.

وأكد المصدر أنه لم تُعرض على الوفد اللبناني المفاوض أي خرائط أو صور من هذا النوع.
 
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