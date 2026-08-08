يروّج المخدرات برفقة زوجته.. وقوى الأمن توقفهما

أعلنت أن مفرزة استقصاء في وحدة أوقفت شخصًا وزوجته للاشتباه بتورطهما في ترويج المخدرات في محلة – .

وفي التفاصيل، توافرت معلومات لدى المفرزة حول قيام شخص بترويج المواد المخدّرة على متن دراجة آلية في المنطقة. وبعد المتابعة والرصد، تمكّنت قوة من المفرزة بتاريخ 28-07-2026 من توقيفه على متن دراجة آلية زرقاء وسوداء، برفقة زوجته، وهما:



ج. ر. (مواليد عام 2007، لبناني).

ك. غ. (مواليد عام 2007، لبنانية).



وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على كمية من مادة بيضاء اللون موزعة داخل عبوات وأكياس مختلفة الأحجام ومعدّة للترويج، وثلاثة أكياس تحتوي على مادة حشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ وهاتفين خلويين.



وخلال توقيفهما، صرّحا بوجود كمية إضافية من المخدرات داخل منزلهما في المحلة ذاتها. وبناءً على إشارة المختص، داهمت القوة المنزل، وعثرت بداخله على 14 عبوة متوسطة الحجم تحتوي على مادة بيضاء اللون.



وسُلّم الموقوفان، مع الدراجة الآلية والمضبوطات، إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.