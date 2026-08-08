مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني للجديد: لم نتلقَّ أي وعود خلال الجولة وقد أبلغنا الولايات المتحدة استياءنا

مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني للجديد تعليقاً على التوغل: هذا هو الجيش الإسرائيلي "من شو مستغربين" أعطونا البدائل التي تحمي لبنان من جولة ثالثة تكمن لها إسرائيل وقد أعدّت عدّتها