مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني للجديد: منسوب التوتر في اليوم الأخير من المفاوضات بلغ أَشدَّه والسفير كرم قطع المفاوضات اعتراضاً على المراوغة الاسرائيلية ما أَفضى الى اختتامها قبل ساعتين