بشرى سارة: أزمة المحروقات أصبحت خلفنا.. ماذا عن الأسعار؟

وأوضح أنه ليس ثمة داعٍ للهلع أو القلق، لأن الشركات المستوردة ستبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة صباح
يوم الاثنين بتسليم المحروقات إلى الموزعين. وكشف أبو شقرا
أن أسعار المحروقات ستشهد تراجعًا طفيفًا في جدول الأسعار الذي سيصدر يوم الثلاثاء المقبل.
من جهته
، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس
إن أزمة البنزين الناتجة عن عدم إعطاء إذن تفريغ للبواخر أصبحت وراءنا، وأن البواخر الموجودة مقابل الشواطئ اللبنانية
ستبدأ بالتفريغ، معربًا عن أمله في أن تبدأ مستودعات الشركات بتسليم البضاعة في أقرب وقت، وألا تتكرر معاناة أصحاب المحطات
في الجنوب والبقاع من إقفال قسري لمحطاتهم.