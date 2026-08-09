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محليات

بشرى سارة: أزمة المحروقات أصبحت خلفنا.. ماذا عن الأسعار؟

2026-08-09 | 04:51
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بشرى سارة: أزمة المحروقات أصبحت خلفنا.. ماذا عن الأسعار؟
بشرى سارة: أزمة المحروقات أصبحت خلفنا.. ماذا عن الأسعار؟

أكد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، في اتصال هاتفي مع "الجديد"، أن الشركات المستوردة بدأت بالفعل بتفريغ كميات كبيرة من المحروقات، وأن بواخر أخرى ستصل إلى لبنان في الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت تقنية.

وأوضح أنه ليس ثمة داعٍ للهلع أو القلق، لأن الشركات المستوردة ستبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الاثنين بتسليم المحروقات إلى الموزعين. وكشف أبو شقرا  أن أسعار المحروقات ستشهد تراجعًا طفيفًا في جدول الأسعار الذي سيصدر يوم الثلاثاء المقبل.

من جهته، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن أزمة البنزين الناتجة عن عدم إعطاء إذن تفريغ للبواخر أصبحت وراءنا، وأن البواخر الموجودة مقابل الشواطئ اللبنانية ستبدأ بالتفريغ، معربًا عن أمله في أن تبدأ مستودعات الشركات بتسليم البضاعة في أقرب وقت، وألا تتكرر معاناة أصحاب المحطات في الجنوب والبقاع من إقفال قسري لمحطاتهم.
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ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ "الجديد": يجري تفريغ كميات كبيرة من المحروقات والأزمة أصبحت خلفنا
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