"البنزين غير متوافر".. ماذا يحدث في بعلبك؟

وفي هذا الإطار، صدرت مناشدات عدة تطالب المسؤولين بالتدخل لمعالجة الأزمة، من بينها مناشدة لرئيس مبادرة الإنماء والتعاون محمد ناصر الدين، الذي طالب، أهالي بعلبك والهرمل، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس ، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزارة الطاقة والمياه، بالتدخل العاجل لإلزام شركات استيراد وتخزين المحروقات بالإفراج عن مادة البنزين.

وأشار ناصر الدين إلى أن المماطلة في توفير المادة تسببت بشلل في المنطقة، في ظل إعلان عدد كبير من محطات الوقود نفاد مخزونها، ما وضع المواطنين أمام صعوبة في تأمين حاجاتهم اليومية من التنقل.

وأكد أن ما يُشاع عن انتهاء الأزمة وتوافر المحروقات لا يعكس، بحسب قوله، الواقع في بعلبك والهرمل.

بدورهم، حذّر الأهالي من تداعيات استمرار نقص البنزين على أوضاعهم المعيشية وحركة التنقل، مطالبين بمعالجة سريعة للأزمة.