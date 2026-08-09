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محليات

حول مجتبى خامنئي.. ايران تحسم الجدل!

2026-08-09 | 08:02
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حول مجتبى خامنئي.. ايران تحسم الجدل!
حول مجتبى خامنئي.. ايران تحسم الجدل!

أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية، إن خامنئي وبزشكيان بحثا الأوضاع الراهنة في إيران، وتحديدا القضايا العسكرية والاقتصادية.

وتم البحث بشكل تفصيلي بقضايا ومشاكل البلاد، وخاصة تلبية الاحتياجات المعيشية للشعب، والظروف الراهنة للحرب المفروضة الثالثة والمستقبل، والتطورات في المجال العسكري، والحلول المتعلقة بتأمين الموارد وإدارة الموارد "المالية، والعملات الأجنبية، والطاقة"، بالإضافة إلى التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية.
 
وكان الرئيس بزشكيان قد تحدث قبل أيام، عن صعوبة التواصل مع المرشد في الوقت الحالي.

كذلك نقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، عن ⁠نائب قائد ‌قوات الباسيج ‌الإيرانية قاسم قريشي، تأكيده أن ‌لقطات مصورة ⁠لمجتبى ⁠خامنئي ‌ستُنشر في ‌وقت ⁠لاحق، وتظهره في ⁠أماكن عامة وخلال اجتماعات ‌مع القادة العسكريين.

وجاء هذا الإعلان بعد نشر مقطع مصور للمرشد في وقت سابق، عبر وسائل إعلام قالت إنه "جديد" و"يُنشر لأول مرة" ومدته 13 ثانية، لكن دون تحديد تاريخ أو مكان تسجيله.
 
 
 
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