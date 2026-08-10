3 مطالب لـ لبنان.. واستمرار المفاوضات رهن الميدان! (النهار)

وبحسب المصادر نفسها، "بات الموقف اللبناني واضحاً لجهة رفض الذهاب إلى جولة لمجرّد الحفاظ على استمرارية المسار التفاوضي، فيما تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب. وبذلك، تحاول ربط أيّ تقدّم سياسي بخطوات ميدانية ملموسة، بدل الفصل بين طاولة المفاوضات وما يجري على ، الأمر الذي يثير تساؤلاً عما إذا كان يرفض عقد الجولة المقبلة إذا رفضت مطالبه".وتحدثت المصادر عن أن "منسوب التوتر في الأخير من الجولة السابعة بلغ أَشدَّه، إذ إن رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم قطع المفاوضات اعتراضاً على المراوغة ما أَفضى إلى اختتامها قبل ساعتين".وأضيف إلى هذه المعطيات، تطوّر تمثل بنشر إسرائيل خريطة تتضمن ما وصف بأنه ضمّ لأراضٍ من ، بما اعتبره لبنان "انتهاكاً مرفوضاً"، وأوعز رئيس الجمهورية جوزف عون بالتحرك على المستويين الأميركي والأممي لمتابعة قضية ضم إسرائيل أراضي لبنانية.وأوضحت المعلومات أن "احتمال ضم إسرائيل أراضي من جنوب لبنان أُضيف إلى جدول أعمال مفاوضات روما المقبلة".