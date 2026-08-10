عين لبنان على الخيام وبنت جبيل.. والمفاوضات: "نص - نص"! (اللواء)

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة ، انه "على الرغم من بعض التعقيدات التي تلف المفاوضات _الإسرائيلية فالمسار يستمر وسيحاول الفريق اللبناني المفاوض عدم تقديم أية تنازلات والتوصل الى تثبيت وقف النار والضغط بهدف تحقيق الانسحاب ، انما المشكلة تكمن في مماطلة اسرائيل ومحاولاتها فرض قواعد جديدة".

ولفتت المصادر الى ان "مواقف الوفد اللبناني جدية وان مقاربة موضوع الأسرى والمفقودين في هذه الجولة قد تؤدي الى توسع فيها في المراحل اللاحقة لاسيما اذا ما تمت متابعته، وانما في جميع الأحوال فإن الملف لا يزال في بدايته".



وأضافت: "الخشية ما تزال قائمة من عدم حصول اي تقدم في المسائل التي طرحها الجانبان".



واوضحت مصادر رسمية لصحيفة ، ان "كل ما تحقق في موضوع اطلاق سراح الاسرى هو وعد اسرائيلي بالرد على حول مصيرهم وامكانية قيام الدولي بزيارتهم، لكن من دون تأكيدات اسرائيلية وضمانة اميركية. لذلك سيبقى لبنان منتظراً وصول الرد الاسرائيلي. علماً ان كيان سبق وحاول مراراً معرفة مكان دفن الطيار اراد، وآخر محاولة كانت الانزال الكبير في منطقة النبي شيث بالبقاع، حيث اعتقد الاحتلال ان رفاته موجودة في احدى المقابر..لكن قوة الكوماندوس الاسرائيلي لم تعثر على شيء بعد حفر اكثر من مكان".



ولكن المصادر الرسمية اكدت انه "لا يمكن القول ان المفاوضات فشلت نظرا لبدء البحث بمصير الاسرى وتثبيت الحدود البرية مع المحتلة. كما لا يمكن القول انها نجحت بنسبة معقولة كما يريد لبنان لا سيما في ما خصّ تحديد مناطق تجريبية ، بمعنى انه يمكن القول ان الذي حصل في الجلسة الاخيرة كان بنسبة «نصّ – نصّ».. لكن لبنان يتشدد ويتمسّك بتحقيق تقدّم في وقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي، ووقف عمليات هدم المنازل والاراضي الزراعية، وتوسعة المناطق التجريبية تحديدًا في بنت والخيام قبل العودة الى جولة المفاوضات المقبلة في شهر ايلول والتي لم يتم تحديد تاريخها بدقة".