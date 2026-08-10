لبنان وسوريا نحو مرحلة اقتصادية جديدة.. سلام يبحث إزالة العقبات أمام القطاع الخاص

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين لبنان
وسوريا، ولا سيما معالجة المعوقات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتوفير الأرضية المناسبة لتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
من جهته
، شدّد الرئيس سلام على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني-السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة الصادرات اللبنانية
والترانزيت عبر سوريا
، وتعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة، بما يفتح فرصاً جديدة
أمام القطاع الخاص وينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.
وسلّم شقير الرئيس سلام كتاباً يتضمّن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يرى المجلس أنها تشكّل أولوية لدفع مسار التعاون الاقتصادي الثنائي
قدماً، بما يخدم مصالح البلدين.