لبنان وسوريا نحو مرحلة اقتصادية جديدة.. سلام يبحث إزالة العقبات أمام القطاع الخاص

استقبل ، في السراي الكبير، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني–السوري خليل العرب، ووفداً من أعضاء المجلس، بحضور والتجارة الدكتور عامر البساط.



وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين وسوريا، ولا سيما معالجة المعوقات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتوفير الأرضية المناسبة لتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.



، شدّد الرئيس سلام على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني-السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة الصادرات والترانزيت عبر ، وتعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة، بما يفتح فرصاً أمام القطاع الخاص وينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.



وسلّم شقير الرئيس سلام كتاباً يتضمّن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يرى المجلس أنها تشكّل أولوية لدفع مسار التعاون الاقتصادي قدماً، بما يخدم مصالح البلدين.