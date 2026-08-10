بيان من المالية.. ماذا في التفاصيل؟

تنظم عبر معهدها المالي والاقتصادي – الأربعاء 12 آب الجاري جلسة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) عن الضرائب غير المباشرة، تهدف إلى شرح الأحكام المتعلقة بهذه الضرائب وخصوصا رسم الطابع المالي، والتعريف بالحالات الخاضعة والإعفاءات المتاحة، وطريقة تطبيق هذه الرسوم بشكل صحيح وتجنُّب الأخطاء الأكثر شيوعاً.



وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة "صرّح بثقة" عبر منصة Zoom الرامية إلى تعريف المكلفين بالخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، وتسهيل استخدام المنصات الرقمية الخاصة بالتصاريح الضريبية والتسديد الإلكتروني، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم.



وتقام هذه الجلسة التفاعلية، وهي السابعة ضمن السلسلة، بين الحادية عشرة من قبل الظهر والأولى الظهر، ككل الندوات الأسبوعية الأخرى، في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها الإلكترونية.



ودعت الوزارة جميع الراغبين في المشاركة إلى تسجيل أسمائهم مسبقاً على الرابط الآتي: https://arcg.is/1vnbDP.