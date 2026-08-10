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محليات

سلام في اجتماع مع بلدية فرون: تنفيذ المطالب يبدأ الثلاثاء

2026-08-10 | 11:39
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سلام في اجتماع مع بلدية فرون: تنفيذ المطالب يبدأ الثلاثاء
سلام في اجتماع مع بلدية فرون: تنفيذ المطالب يبدأ الثلاثاء

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من بلدية فرون، برئاسة رئيس البلدية حسن بزي، في حضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.

وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع البلدة واحتياجات أهلها، حيث أكد سلام أن "عودة الحياة إلى فرون، كما إلى سائر بلدات وقرى الجنوب، تشكّل جزءًا من هدف وطني تلتزم به الدولة"، مشددًا على أن "الحكومة تعمل على تسخير إمكانات مؤسسات الدولة لمواكبة عودة الأهالي وتثبيتهم في أرضهم، من خلال تأمين مقومات العيش والخدمات الأساسية ومعالجة الاحتياجات الملحّة، بالتنسيق مع البلديات والجهات المعنية".

وبعد اللقاء، أوضح بزي أن "الزيارة جاءت بدعوة سريعة من سلام استجابةً لاحتياجات البلدة وأهلها"، واصفًا اللقاء بـ"المميز والممتاز".

وأشار إلى أن "الوفد عرض مختلف حاجات فرون، ولمس تجاوبًا كبيرًا من رئيس الحكومة، ليس على مستوى الوعود فحسب"، لافتًا إلى أن "سلام أكد بدء العمل على تنفيذ عدد من المطالب اعتبارًا من يوم الثلاثاء".

وشكر بزي، باسم البلدية وأهالي فرون، رئيس الحكومة على هذه الالتفاتة والدعوة السريعة التي أتاحت للوفد عرض أوضاع البلدة واحتياجات أهلها بصورة مباشرة.

وأضاف أن "البحث تناول مجموعة من الملفات الأساسية التي تمسّ الأهالي، سواء الذين لا يزالون نازحين أو الذين عادوا إلى البلدة وما زالوا صامدين فيها، وفي مقدمتها الوحدات السكنية والمنازل البديلة، والمياه والطرقات والجدران الداعمة، وتأمين سيارة لنقل النفايات، إضافة إلى مبنى البلدية ومركز الدفاع المدني اللبناني".

كما تطرق اللقاء إلى "ملف المنازل المدمرة المقامة على الأملاك العامة، وهو ملف وصفه بزي بالمهم والمعقد"، مشيرًا إلى أن "الرئيس سلام أكد العمل على معالجته بصورة سريعة".

وتناول المجتمعون أيضًا القطاع الزراعي، نظرًا إلى أهميته الكبيرة بالنسبة إلى البلدة وأهلها، حيث أكد رئيس الحكومة اهتمامه بهذا الملف، وأن العمل على متابعة المطالب ومعالجتها سيبدأ بصورة فورية.

وختم بزي بتجديد شكره للرئسي سلام على اهتمامه بفرون وأهلها، معربًا عن أمله في أن تُترجم هذه المتابعة سريعًا على الأرض.
 
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