بعد الأزمة.. كم بلغت أسعار المحروقات؟

اليوم الثلاثاء 11 آب 2026 مسجّلة تراجعاً في مختلف الأصناف.
وبحسب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 2,455,000 ليرة لبنانية، بانخفاض قدره 6,000 ليرة، فيما بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 2,473,000 ليرة، متراجعاً أيضاً 6,000 ليرة.
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن "الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور الموقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.
كتبت صحيفة "الجمهورية":