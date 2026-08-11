بعد الأزمة.. كم بلغت أسعار المحروقات؟

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن "الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور الموقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.