نداء من بلدية زوطر الشرقية إلى الرئيسين عون وسلام

وجهت بلدية زوطر الشرقية، باسم المجلسين البلدي والاختياري والأهالي، نداءً عاجلا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، طالبت فيه "بالتدخل فوري لوقف أعمال التجريف وتفجير المنازل والممتلكات والبنى التحتية في البلدة".



وأكدت البلدية "أن جميع المنشآت والمنازل المستهدفة هي أعيان مدنية وأملاك خاصة تعود للمواطنين، وخالية من أي استخدام أو تجهيزات غير مدنية، داعيةً الدولة اللبنانية إلى التحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل وممارسة الضغوط اللازمة لوقف عمليات الهدم والتجريف والتفجير".



