انسحابات متتالية من جلسة العفو.. ما علاقة وزير الدفاع؟

استأنف الجلسة التشريعية العامة في يومها الثاني، لاستكمال مناقشة اقتراح قانون يقضي بمنح عفو عام وتخفيض مدة بعض بصورة استثنائية.

وبعد وقت قصير على بدء الجلسة، أفادت مراسلة "الجديد" بأن نواب "تكتل القوي" انسحبوا منها، احتجاجًا على عدم دخول إلى القاعة.



كذلك، انسحب النائبان وسيمون ، للسبب عينه، اعتراضًا على عدم إتاحة المجال أمام وزير الدفاع لتلاوة موقف الجيش من قانون العفو.



وفي هذا السياق، قال لـ"الجديد": "انسحبت من الجلسة لأنها سابقة لم تحصل، أن يُمنع وزير من الكلام".



كما أفادت مراسلة "الجديد" بخروج نواب " للمقاومة" من الجلسة التشريعية، احتجاجًا على عدم دخول وزير الدفاع إليها.