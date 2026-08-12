حجز مولدات مخالفة في الشمال.. والحملة تشمل كل لبنان

أضاف البيان: "هذه الحملة تأتي نتيجة تعاون مثمر وفاعل بين وزارة الاقتصاد والنيابة العامة التمييزية، حيث كان وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط قد أحال، الأسبوع الماضي، عدداً من الملفات المتكاملة التي تتضمن مخالفات متكررة وجسيمة من أصحاب مولدات إلى النيابة العامة التمييزية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
كما وجدّدت الوزارة التزامها مواصلة التنسيق الوثيق مع النيابة العامة التمييزية وسائر الأجهزة القضائية والأمنية في حملة تستهدف كامل الأراضي اللبنانية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وملاحقة المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين ويرسخ تطبيق القوانين.
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن "الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور الموقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.
كتبت صحيفة "الجمهورية":