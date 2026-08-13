أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

"لا وجود عسكرياً دائماً في لبنان".. ترامب يصعّد بوجه إسرائيل

2026-08-13 | 02:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لا وجود عسكرياً دائماً في لبنان&quot;.. ترامب يصعّد بوجه إسرائيل
"لا وجود عسكرياً دائماً في لبنان".. ترامب يصعّد بوجه إسرائيل

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي: "إن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار الذي وافقت عليه" مشيرا إلى أن "إسرائيل قد أوضحت سابقا أنها لا تهدف إلى احتلال أراض لبنانية، وأن أي وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتماشى مع التزامات الإطار ولا مع السلام والأمن طويل الأمد لكلا البلدين".

وشدد على أن "هذه التصريحات تتعارض مع تأكيدات إسرائيل السابقة بأنها لا تملك أي طموحات إقليمية في لبنان، وتقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة".



وأكد البيان "دعم الولايات المتحدة الكامل للسلامة الإقليمية وسيادة لبنان"، مشيرا إلى أن "اتفاق الإطار الذي توسطت فيه واشنطن يتضمن مساراً قائماً على الشروط لإعادة الانتشار التدريجي، مرتبطاً بنزع سلاح حزب الله الذي تم التحقق منه وتفكيك بنيته التحتية، مع الإشادة بتنفيذ الجيش اللبناني للمنطقة التجريبية الأولى، وتأكيد استمرار الدعم الأميركي لهذه العملية".

مقالات ذات صلة
"لا وجود عسكرياً دائماً في لبنان".. ترامب يصعّد بوجه إسرائيل

محليات

عسكرياً

دائماً

لبنان"..

ترامب

يصعّد

إسرائيل

حزب الله

محليات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بين عون وسلام.. الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية على طاولة البحث
حرمان طلاب من الإفادات.. التربية تردّ وتوضح

اقرأ ايضا في محليات

خطوة نحو إعادة فتح جسر القعقعية.. ماذا يجري فوق الليطاني؟
02:46

خطوة نحو إعادة فتح جسر القعقعية.. ماذا يجري فوق الليطاني؟

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن "الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور الموقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.

02:46

خطوة نحو إعادة فتح جسر القعقعية.. ماذا يجري فوق الليطاني؟

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن "الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور الموقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.

يحدث الآن

اخترنا لكم
أثار الغارة على انصار (فيديو)
03:28
خطوة نحو إعادة فتح جسر القعقعية.. ماذا يجري فوق الليطاني؟
02:46
مراسل الجديد: غارة دمرت منزلاً في محيط دار المعلمين في النبطية
02:31
قرار أميركي "نهائي" بشأن لبنان.. وإسرائيل تفرمل التنفيذ (الجمهورية)
01:02
7 دول تدخل سباق "المناطق التجريبية".. وهذه مهمتها (الديار)
00:43
الوكالة الوطنية: االجيش الإسرائيلي نسف منازل في بنت جبيل ويستهدف طريق كونين ـ صف الهوا بالاسلحة الرشاشة
00:38
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
Favorites
About Us
Call Us
Advertise With Us
Polls
AlJadeed Apps
Local News
Arab & International
Economy
News Bulletins
Evening News Intro
Sports
Football
Basketball
Tennis
Motorsports
Other Sports
Entertainment & Lifestyle
Entertainment
Lifestyle
Al Jadeed Exclusive
Youth & Scouts
Watch Now
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026