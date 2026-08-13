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محليات

لطلاب شهادات التعليم المهني والتقني.. إليكم مواعيد الامتحانات الرسمية

2026-08-13 | 08:17
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لطلاب شهادات التعليم المهني والتقني.. إليكم مواعيد الامتحانات الرسمية
لطلاب شهادات التعليم المهني والتقني.. إليكم مواعيد الامتحانات الرسمية

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري تعميــــما حول تاريخ اجراء الامتحانات الرسمية (الطلبات الحرة) التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للعام 2026
وجاء في التعميم :

استنادًا الى القرار355/2025 تاريخ 15/12/2025" تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجرى خلال العام 2026"
بناءً على رأي هيئة الاستشارات رقم 695/2026 تاريخ 6/8/2026
بناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،

اولاً : تجرى الامتحانات الرسمية لكافة شهادات التعليم المهني والتقني - (الطلبات الحرة) 
 بتاريخ 20 -22-24 آب 2026 . 
 
ثانيًا: على الطلاب الذين تقدموا بطلبات ترشيح حرّة، وسدّدوا رسوم الترشيح، الحضور الى مبنى المديرية العامة  للتعليم المهني والتقني – مصلحة المراقبة والامتحانات اعتبارًا من يوم الجمعة 14 آب 2026 لاستلام بطاقات  الترشيح الخاصّة بكلّ منهم، بعد ابراز إيصال الدفع وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة  من بعد الظهر. 
 
ثالثًا: يُبلغ هذا التعميم من يلزم ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني%
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