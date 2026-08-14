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محليات

سلام: النهوض بالنبطية أولوية لتثبيت عودة أهل الجنوب

2026-08-14 | 05:41
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سلام: النهوض بالنبطية أولوية لتثبيت عودة أهل الجنوب
سلام: النهوض بالنبطية أولوية لتثبيت عودة أهل الجنوب

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا خُصّص لمتابعة إعادة الإعمار في مدينة النبطية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والمدير العام للتنظيم المدني علي رمضان، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، ورئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، وأعضاء المجلس البلدي حسين جابر، وخضر قديح، ومحمد كحيل، ومحمد حجازي.

وأكد الرئيس سلام بعد الاجتماع أن النهوض بمدينة النبطية، حاضرة جبل عامل، يشكّل أولوية أساسية ضمن مساعي النهوض بالجنوب وتثبيت عودة أهله إلى بلداتهم وقراهم، مشدداً على أهمية دور المدينة كمركز للمحافظة، وما تضطلع به من وظائف إدارية واقتصادية وخدماتية.

وجرى خلال الاجتماع عرض التقدم المحقق في مسار العودة والنهوض في المدينة، والبحث في أبرز الحاجات والتحديات التي لا تزال تواجهها، ولا سيما على صعيد البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة. وتم الاتفاق على آليات لمتابعة هذه الملفات وتنسيق العمل بين الجهات المعنية، بما يسرّع تنفيذ الإجراءات والمشاريع ذات الأولوية.
 
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