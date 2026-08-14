جولات رقابية ومصادرة مولدات كهربائية.. ماذا يحصل في طرابلس؟

تابعت مصلحة الاقتصاد في جولاتها الرقابية على أصحاب المولدات الخاصة في مدينة والميناء، بمشاركة وبلدية طرابلس، حيث أسفرت هذه الجولات عن تنظيم 5 محاضر ضبط و6 مصادرات لمولدات كهربائية، وذلك بناء لإشارة في الشمال.

وقد جرى تسليم 4 مولدات إلى بلدية و2 إلى ، وفقاً لما يلي:



1- مصادرة مولد .E. ، بعد أن كان قد نُظم بحقه محضر سابق في 12/08/2026، حيث تبيّن أنه يتقاضى 77 سنتاً للكيلوواط ساعة.



2- مولد .م. ضم والفرز: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى 70 سنتاً.



3- مولد .ع. محرم: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى 70 سنتاً.



4- مولد .م. باب الرمل: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى 70 سنتاً.



5- مولد .ا. المساكن: محضر ضبط ومصادرة لعدم تركيب عدادات.



6- مولد .ن. الميناء المساكن: محضر ضبط، وقد تبيّن أنه يتقاضى 80 سنتاً وغير ملتزم بتركيب العدادات، إذ يوجد فقط 12 عداداً من أصل 500 .