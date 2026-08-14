جولات رقابية ومصادرة مولدات كهربائية.. ماذا يحصل في طرابلس؟

وقد جرى تسليم 4 مولدات إلى بلدية طرابلس
و2 إلى بلدية الميناء
، وفقاً لما يلي:
1- مصادرة مولد .E. ساحة النور
، بعد أن كان قد نُظم بحقه محضر سابق في 12/08/2026، حيث تبيّن أنه يتقاضى 77 سنتاً للكيلوواط ساعة.
2- مولد .م. ضم والفرز: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى 70 سنتاً.
3- مولد .ع. محرم: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى 70 سنتاً.
4- مولد .م. باب الرمل: محضر ضبط ومصادرة، وهو يتقاضى 70 سنتاً.
5- مولد .ا. الميناء
المساكن: محضر ضبط ومصادرة لعدم تركيب عدادات.
6- مولد .ن. الميناء المساكن: محضر ضبط، وقد تبيّن أنه يتقاضى 80 سنتاً وغير ملتزم بتركيب العدادات، إذ يوجد فقط 12 عداداً من أصل 500 مشترك
.