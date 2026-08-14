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محليات

"أوباما" و"الطّبلوج" في قبضة شعبة المعلومات

2026-08-14 | 10:17
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&quot;أوباما&quot; و&quot;الطّبلوج&quot; في قبضة شعبة المعلومات
"أوباما" و"الطّبلوج" في قبضة شعبة المعلومات

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت لدى شعبة المعلومات معطيات حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في محافظة الشمال.

   على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتيهما وتوقيفهما. ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من كشف هويتيهما، وهما:

– و. ع. ع. (مواليد عام 2000، فلسطيني)، الملقب بـ"أوباما"

– م. ش. (مواليد عام 1996، فلسطيني)، الملقب بـ"الطبلوج"

بتاريخ 12-08-2026  وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة في محلة المدفون، بينما كانا على متن فان أجرة مخصص لنقل الركاب.

وبتفتيشهما، ضبطت بحوزتهما:

 /22/ كيسًا كبيرًا من النايلون الشفاف تحتوي على مادة السالفيا بوزن 2784غ، و/3/ أكياس شفافة صغيرة تحتوي على المادة عينها بوزن 21غ، و/3/ أكياس شفافة صغيرة تحتوي على طبّات بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين بوزن 37غ، إضافةً إلى هاتفين خلويين.

   بالتحقيق معهما، اعترفا بأنهما حصلا على المخدّرات من محلة الليلكي بغية ترويجها في مناطق مختلفة من محافظة الشمال.

   أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وسُلِّما مع المضبوطات إلى المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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