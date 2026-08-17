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محليات

في صيدا.. رفضت الارتباط به فخطفها وقوى الأمن تكشف التفاصيل

2026-08-17 | 02:57
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في صيدا.. رفضت الارتباط به فخطفها وقوى الأمن تكشف التفاصيل
في صيدا.. رفضت الارتباط به فخطفها وقوى الأمن تكشف التفاصيل

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

  بتاريخ 07-08-2026، أقدم مجهولون على متن سيارة نوع “بي أم” لون أسود على خطف فتاة (من مواليد عام 2007، فلسطينية) من مكان عملها في محلة الهلالية – صيدا، وفرّوا إلى جهة مجهولة، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهِر عملية الخطف، ما أثار حالة من الخوف في المحلة، وادّعى والدها (مواليد عام 1978، فلسطيني) ضد مجهول بجرم خطف ابنته.

   على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الخطف وتحديد هوية المتورّطين بها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت وخلال فترة وجيزة إلى تحديد الخاطفَين، وهما كل من:

– م. ص. (مواليد عام 2006، لبناني)

– ع. ع. (مواليد عام 2003، سوري)

بالتاريخ ذاته وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة وبأقل من ٢٤ ساعة من توقيف المذكورَين بعملية متزامنة في محلّتَي الهلالية ومجدليون، وعثرت إحدى الدوريات على المخطوفة في محلة صيدا بعد أن أطلق الخاطفان سراحها.

بالتحقيق معهما، اعترفا الأول بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع الثاني بعملية الخطف كونها لم تقبل الارتباط به، وقام بنقلها إلى منزل في بلدة أنصار، وبعدها عمل على إطلاق سراحها وإعادتها إلى صيدا بعد انتشار خبر عملية الخطف وتحرُّك قوى الأمن الداخلي، واعترف الثاني بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

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محليات

صيدا

قوى الأمن

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"مطلوب خطر" بقبضة القوى الأمنية
12:27

"مطلوب خطر" بقبضة القوى الأمنية

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

12:27

"مطلوب خطر" بقبضة القوى الأمنية

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

مداهمات للجيش في بعلبك.. توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وكبتاغون
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12:22

مداهمات للجيش في بعلبك.. توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وكبتاغون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "يواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، ونفذت وحدات عسكرية عمليات دهم في حي الشراونة وتل الأبيض - بعلبك بحثا عن مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ح.ف.ج.) و(ح.ح.ج.) و(ع.م.)، وضبطت مخزن أسلحة رشاشة من مختلف العيارات وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون.

كما عملت وحدات أخرى في منطقة وادي الرعيان - بعلبك على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها".

12:22

مداهمات للجيش في بعلبك.. توقيف مطلوبين وضبط أسلحة وكبتاغون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "يواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، ونفذت وحدات عسكرية عمليات دهم في حي الشراونة وتل الأبيض - بعلبك بحثا عن مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ح.ف.ج.) و(ح.ح.ج.) و(ع.م.)، وضبطت مخزن أسلحة رشاشة من مختلف العيارات وذخائر حربية وأعتدة عسكرية، إضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون.

كما عملت وحدات أخرى في منطقة وادي الرعيان - بعلبك على إتلاف مساحة مزروعة بالحشيشة وتفكيك الخيم الزراعية المخصصة لها".

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