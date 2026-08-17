إلى طلاب "الطلبات الحرّة".. هذه مواعيد امتحانات 2026

الشــهادة المتوســطة
اليـوم والتـاريخ المـــادة التوقيت
الأربعاء
26/8/2026 جغرافيا 8:30 - 9:30
رياضيات 9:50 - 11:50
الخميس
27/8/2026 علوم الحياة والأرض 8:30 - 9:30
اللغة الأجنبية 9:50 - 11:50
السبت
29/8/2026 فيزياء 8:30 - 9:30
اللغة العربية 9:50 - 11:50
الإثنين
31/8/2026 كيمياء 8:30 - 9:30
تربية وطنية وتنشئة مدنية 9:50 - 10:50
تاريخ 11:10 - 12:10
اليوم والتاريخ فـرع العلــوم العــامة فـرع علــوم الحيــاة
المادة التوقيت المادة التوقيت
الأربعاء
26/8/2026 جغرافيا 8:30 - 9:30 جغرافيا 8:30 - 9:30
فيزياء 9:50 - 12:50 علوم الحياة 9:50 - 12:50
الخميس
27/8/2026 فلسفة وحضارات 8:30 - 10:30 فلسفة وحضارات 8:30 - 10:30
اللغة الأجنبية وآدابها 10:50 - 13:20 اللغة الأجنبية وآدابها 10:50 - 13:20
السبت
29/8/2026 رياضيات 8:30 - 12:30 تاريخ 8:30 - 9:30
فيزياء 9:50 - 11:50
الإثنين
31/8/2026 تربية 8:30 - 9:30 تربية 8:30 - 9:30
كيمياء 9:50 - 11:50 كيمياء 9:50 - 11:50
الثلاثاء
1/9/2026 اللغة العربية وآدابها 8:30 - 11:00 اللغة العربية وآدابها 8:30 - 11:00
تاريخ 11:20 - 12:20 رياضيات 11:20 - 13:20
اليوم والتاريخ فـرع الاجتماع والاقتصاد فـرع الآداب والإنسانيات
المادة التوقيت المادة التوقيت
الأربعاء
26/8/2026 جغرافيا 8:30 - 9:30 الفلسفة العامة 8:30 - 11:30
رياضيات 9:50 - 11:50
فيزياء 12:10 - 13:10 فيزياء 12:10 - 13:10
الخميس
27/8/2026 علوم الحياة 8:30 - 9:30 علوم الحياة 8:30 - 9:30
كيمياء 9:50 - 10:50 كيمياء 9:50 - 10:50
اللغة الأجنبية وآدابها 11:10 - 13:40 جغرافيا 11:10 - 13:10
السبت
29/8/2026 تاريخ 8:30 - 9:30 تاريخ 8:30 - 9:30
إقتصاد 9:50 - 12:50 اللغة العربية وآدابها 9:50 - 12:50
الإثنين
31/8/2026 تربية 8:30 - 9:30 تربية 8:30 - 9:30
إجتماع 9:50 - 12:50 اللغة الأجنبية وآدابها 9:50 - 12:50
الثلاثاء
1/9/2026 فلسفة وحضارات 8:30 - 10:30 الفلسفة العربية 8:30 - 11:30
اللغة العربية وآدابها 10:50 - 13:20 رياضيات 11:50 - 12:50.