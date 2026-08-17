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محليات

الحرارة إلى ارتفاع في لبنان.. إليكم ما ينتظرنا

2026-08-17 | 04:58
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الحرارة إلى ارتفاع في لبنان.. إليكم ما ينتظرنا
الحرارة إلى ارتفاع في لبنان.. إليكم ما ينتظرنا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحًا ومساءً، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:



طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع ان تعود الى الارتفاع التدريجي تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية



معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:



قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل. تتكاثف الغيوم ليلاً شمال البلاد وجنوبه وتصبح الأجواء فجر يوم غد الثلثاء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ. كما تكون الرياح ناشطة أحيانًا. 



الثلثاء:



قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحًا ومساءً، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحياناً. 



الأربعاء:



قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تستقر ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل. 



الخميس:



قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل فتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. 



-الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.



-الرياح السطحية:



جنوبية غربية نهاراً ناشطة أحياناً خلال النهار سرعتها بين 15و 40كم/س، وجنوبية شرقية ضعيفة ليلاً. 



-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. 



-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 80 ٪



-حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء:29 درجة.



-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

 
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