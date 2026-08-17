فريد البستاني: بقاء اليونيفيل في الجنوب في هذه الفترة بالذات ضروري جدًّا

وقد سلّم الوفد الرئيسَين عون وسلام نسخةً عن الكتاب الذي يحمل توقيع 86 نائباً، والذي أكد على أهمية التمسّك ببقاء اليونيفيل تجنّباً لأي فراغ أمني في الجنوب، نظراً لدورها المحوري في التثبّت من الانسحاب ، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومساندة في بسط سيادة الدولة.

وأكّد البستاني أن وجود اليونيفيل في الجنوب ليس مسألة ظرفية أو سياسية في هذه المرحلة الدقيقة، فهو يشكّل مظلّةً أساسية للاستقرار في الجنوب، ويجنّب أي فراغ أمني، إلى حين استكمال المهام والأهداف التي أُنشئت من أجلها. وختم البستاني تصريحه قائلاُ "إن الحفاظ على هذا الدور الدولي هو، قبل أي اعتبار، مصلحة لبنانية وطنية تصبّ في حماية الجنوب وتعزيز سيادة الدولة واستقرارها، وتطبيق القرارات الدولية."