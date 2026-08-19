بري: ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل للمدنيين

أفادت الوكالة الوطنية، بأن "سكان مدينة النبطية وبلدات الدوير، الشرقية، النميرية، تول،الكفور، زبدين، حاروف، حبوش، دير الزهراني وأنصار، وحتى بلدات في اقليم التفاح، يعيشون واحدة من اسوأ الكوارث البيئية والصحية جراء الحرائق المفتعلة كل ليلة لمكبات النفايات العشوائية ولمجمعات الخردة والبلاستيك (بورة) والتي بلغت ذروتها الليلة الماضية حيث امضى الاهالي ليلة بالغة الخطورة والقلق والسهر بعدما اجتاح الدخان الكثيف المشبع بالروائح الكريهة التي اخترقت المنازل وتسببت بازمات صحية لكبار السن وللاطفال".



