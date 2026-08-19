سارق محوّلات كهربائية في طريق الجديدة.. وهذا مصيره!

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 13-08-2026، وبعد تداول بعض لمقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة محوّلات وقواطع كهربائية (ترانسات وديجنتيرات)، عائدة لمصاعد من داخل ثلاثة مبانٍ سكنية في محلّة .وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد أقل من ساعة على انتشار الفيديو، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت، من تحديد هويّة الفاعل ومكان وجوده في محلّة طريق الجديدة- أرض جلّول، وتوقيفه بكمين مُحكم. وتبيّن أنه يُدعى ع. س. (مواليد عام 1997، فلسطيني).أودع الموقوف القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف المختص".