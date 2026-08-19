سارق محوّلات كهربائية في طريق الجديدة.. وهذا مصيره!

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 13-08-2026، وبعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي
لمقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة محوّلات وقواطع كهربائية (ترانسات وديجنتيرات)، عائدة لمصاعد من داخل ثلاثة مبانٍ سكنية في محلّة طريق الجديدة
.
وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد أقل من ساعة على انتشار الفيديو، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت
في وحدة شرطة بيروت، من تحديد هويّة الفاعل ومكان وجوده في محلّة طريق الجديدة- أرض جلّول، وتوقيفه بكمين مُحكم. وتبيّن أنه يُدعى ع. س. (مواليد عام 1997، فلسطيني).
أودع الموقوف القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء
المختص".