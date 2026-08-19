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محليات

لبنان يدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا

2026-08-19 | 11:46
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لبنان يدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا
لبنان يدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ"أشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر أمس الثلثاء"، معتبرة إياها "انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقا واضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة "موقف لبنان الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها"، مشددة على "رفض لبنان أي اعتداء على أراضيها، وعلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي".

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13:53
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ترامب مستعد للتحدث مع "حزب الله" بشروط؟.. هذا ما كشفه إدوارد غابرييل للجديد

أكد رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غابرييل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى استعداده للتحدث مع حزب الله، إذا كان من شأن ذلك إنهاء الصراع أو تحقيق السلام.

13:53

ترامب مستعد للتحدث مع "حزب الله" بشروط؟.. هذا ما كشفه إدوارد غابرييل للجديد

أكد رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غابرييل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى استعداده للتحدث مع حزب الله، إذا كان من شأن ذلك إنهاء الصراع أو تحقيق السلام.

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