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محليات

مصادر دبلوماسية للجديد تعليقاً على كلام بري عن تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني مقابل انسحاب إسرائيل: طرح قديم سبق أن جوبه بالرفض والجانبان اسرائيل وحزب الله يرفضان تسليم المنشأة للجيش كل لأسبابه

2026-08-19 | 12:19
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مصادر دبلوماسية للجديد تعليقاً على كلام بري عن تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني مقابل انسحاب إسرائيل: طرح قديم سبق أن جوبه بالرفض والجانبان اسرائيل وحزب الله يرفضان تسليم المنشأة للجيش كل لأسبابه
مصادر دبلوماسية للجديد تعليقاً على كلام بري عن تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني مقابل انسحاب إسرائيل: طرح قديم سبق أن جوبه بالرفض والجانبان اسرائيل وحزب الله يرفضان تسليم المنشأة للجيش كل لأسبابه
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مصادر دبلوماسية للجديد تعليقاً على كلام بري عن تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني مقابل انسحاب إسرائيل: طرح قديم سبق أن جوبه بالرفض والجانبان اسرائيل وحزب الله يرفضان تسليم المنشأة للجيش كل لأسبابه

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5 ضحايا إثر تدهور آلية عند مفرق سبلين – وادي الزينة
15:54

5 ضحايا إثر تدهور آلية عند مفرق سبلين – وادي الزينة

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

أسفر حادث سير مروّع وقع عند مفرق سبلين في منطقة وادي الزينة عن وفاة خمسة مواطنين، إثر تدهور آلية من نوع «بيك أب».

وعملت عناصر الدفاع المدني اللبناني على تنفيذ عمليات القص والإنقاذ لانتشال الضحايا، فيما تولّت جهات أخرى نقل الجثامين.

15:54

5 ضحايا إثر تدهور آلية عند مفرق سبلين – وادي الزينة

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

أسفر حادث سير مروّع وقع عند مفرق سبلين في منطقة وادي الزينة عن وفاة خمسة مواطنين، إثر تدهور آلية من نوع «بيك أب».

وعملت عناصر الدفاع المدني اللبناني على تنفيذ عمليات القص والإنقاذ لانتشال الضحايا، فيما تولّت جهات أخرى نقل الجثامين.

3 شهداء بانفجار مخلفات العدوان الإسرائيلي جنوبًا
15:27

3 شهداء بانفجار مخلفات العدوان الإسرائيلي جنوبًا

أفاد مراسل الجديد باستشهاد الشاب عباس حسن ياسين، من بلدة القصيبة، متأثرًا بجراح أُصيب بها إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، أثناء وجوده مع 3 شبان آخرين قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.

وكان الانفجار قد أدى أيضًا إلى استشهاد الشابين علي مرتضى حسن سعيد ، من بلدة القصيبة، وعلي عباس ريحان، من سكان بلدة عدشيت، وإصابة شاب آخر.

15:27

3 شهداء بانفجار مخلفات العدوان الإسرائيلي جنوبًا

أفاد مراسل الجديد باستشهاد الشاب عباس حسن ياسين، من بلدة القصيبة، متأثرًا بجراح أُصيب بها إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، أثناء وجوده مع 3 شبان آخرين قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.

وكان الانفجار قد أدى أيضًا إلى استشهاد الشابين علي مرتضى حسن سعيد ، من بلدة القصيبة، وعلي عباس ريحان، من سكان بلدة عدشيت، وإصابة شاب آخر.

ترامب مستعد للتحدث مع "حزب الله" بشروط؟.. هذا ما كشفه إدوارد غابرييل للجديد
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13:53
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ترامب مستعد للتحدث مع "حزب الله" بشروط؟.. هذا ما كشفه إدوارد غابرييل للجديد

أكد رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غابرييل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى استعداده للتحدث مع حزب الله، إذا كان من شأن ذلك إنهاء الصراع أو تحقيق السلام.

13:53

ترامب مستعد للتحدث مع "حزب الله" بشروط؟.. هذا ما كشفه إدوارد غابرييل للجديد

أكد رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إدوارد غابرييل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى استعداده للتحدث مع حزب الله، إذا كان من شأن ذلك إنهاء الصراع أو تحقيق السلام.

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5 ضحايا إثر تدهور آلية عند مفرق سبلين – وادي الزينة
15:54
3 شهداء بانفجار مخلفات العدوان الإسرائيلي جنوبًا
15:27
ترامب مستعد للتحدث مع "حزب الله" بشروط؟.. هذا ما كشفه إدوارد غابرييل للجديد
13:53
ادوارد غابرييل لـ #الجديد: لا بد من الإشادة بالرئيس عون لأنه اتخذ قبل عام خطوة جريئة بالدعوة إلى إجراء محادثات مباشرة مع الإسرائيليين فلم يكن أمام لبنان خيار آخر سوى ذلك أو مواجهة المزيد من الدمار
13:51
ادوارد غابرييل لـ #الجديد: الجيش اللبناني قادر على تولّي مسؤولياته والانتقال إلى مناطق نموذجية أخرى عندما يحين الوقت المناسب وعلى الولايات المتحدة أن تدعم القوات المسلحة اللبنانية للقيام بذلك
13:50
ادوارد غابرييل لـ #الجديد: الولايات المتحدة ترى أن حزب الله غير جادّ بما يكفي حتى الآن لإجراء هذه المحادثة
13:49
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