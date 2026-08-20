"اليونيفيل": تجنبوا الأعمال الاستفزازية.. والتزموا بالـ 1701

وأشارت اليونيفيل إلى أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من النزاع، في ظل اضطراب حياتهم اليومية وحالة عدم اليقين التي تواجهها العائلات، واحتمال اضطرارها إلى النزوح وسط مخاوف على سلامتها.

وأكدت أن كل جهد يبذله حفظة السلام لخفض التوتر ومنع سوء الفهم والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، يسهم في منع التصعيد.

وأضافت أن حفظة السلام القادمين من نحو 50 دولة يواصلون التزامهم الكامل بولايتهم والحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء ، من خلال الدوريات والمراقبة والتنسيق ودعم الشركاء في المجال الإنساني.