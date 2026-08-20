بالخريطة.. شرح ميداني ماذا يحصل في "علي الطاهر" | شاهد الفيديو

أكد النائب حسن مراد خلال حفل تخريج طلاب جامعة الشرق في طرابلس، أن طرابلس مدينة إمكانات تؤهلها لتكون عاصمة اقتصادية وعلمية وسياحية على شرق المتوسط، وإنماؤها وإنصافها مصلحة وطنية، داعيًا إلى خطة دولة لتفعيل مرفئها ومرافقها، وتشجيع الاستثمار، وإشراك شبابها في بناء الاقتصاد اللبناني.



وفي الشأن التربوي، شدّد على مشروع وطني يعزّز التعليم الرسمي والجامعي والمهني والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، وينصف الأساتذة ويربط التعليم بسوق العمل، محمّلًا وزارة التربية مسؤولية ضبط الأقساط والرقابة على الموازنات المدرسية.



ودعا إلى إقرار كتاب تاريخ موحّد علمي وموضوعي ووطني، بعيدًا عن الحسابات السياسية والطائفية، باعتباره جزءًا أساسيًا من بناء الدولة والمستقبل المشترك.