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محليات

الرئيس عون يهنئ منتخب لبنان بالفوز: الوجه المشرق للبنان

2026-08-27 | 17:10
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الرئيس عون يهنئ منتخب لبنان بالفوز: الوجه المشرق للبنان
الرئيس عون يهنئ منتخب لبنان بالفوز: الوجه المشرق للبنان

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لاعبي منتخب لبنان لكرة السلة بفوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 93-74، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب نهاد نوفل في ذوق مكايل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة التي ستقام في قطر العام المقبل.

وحضر الرئيس عون المباراة لتشجيع المنتخب اللبناني، وسط حضور جماهيري بلغ نحو 8 آلاف متفرج، كما حضرت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، والأمين العام للاتحاد الآسيوي هاغوب خاتشاريان، إلى جانب فعاليات رسمية وسياسية وعسكرية ورياضية.

 

والتقى عون لاعبي المنتخب اللبناني بعد انتهاء الشوط الثاني، وشجعهم على تحقيق الفوز، معتبراً أن هذا الانتصار يعزز فرص لبنان في المشاركة في أهم بطولة عالمية في كرة السلة، ويشكل حافزاً لمزيد من النجاح ورفع اسم لبنان عالياً.

 

وقال عون: "إنه الوجه المشرق للبنان الذي نأمل أن يزداد إشراقاً عندما تزول الغيوم التي تتلبد فوق سمائه".

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الرئيس عون بين لاعبي منتخب لبنان (صورة)

وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى ملعب نهاد نوفل في ذوق مكايل، لمتابعة مباراة منتخبي لبنان وكوريا الجنوبية ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في كرة السلة.

وقبل انطلاق الشوط الثاني، التقى الرئيس عون لاعبي المنتخب اللبناني.

15:22

الرئيس عون بين لاعبي منتخب لبنان (صورة)

وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى ملعب نهاد نوفل في ذوق مكايل، لمتابعة مباراة منتخبي لبنان وكوريا الجنوبية ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في كرة السلة.

وقبل انطلاق الشوط الثاني، التقى الرئيس عون لاعبي المنتخب اللبناني.

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