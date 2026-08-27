الرئيس عون يهنئ منتخب لبنان بالفوز: الوجه المشرق للبنان

وحضر المباراة لتشجيع المنتخب اللبناني، وسط حضور جماهيري بلغ نحو 8 آلاف متفرج، كما حضرت وزيرة والرياضة نورا بيرقداريان، والنائب الأول لرئيس الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، والأمين العام للاتحاد الآسيوي هاغوب خاتشاريان، إلى جانب فعاليات رسمية وسياسية وعسكرية ورياضية.

والتقى عون لاعبي المنتخب اللبناني بعد انتهاء الشوط الثاني، وشجعهم على تحقيق الفوز، معتبراً أن هذا الانتصار يعزز فرص في المشاركة في أهم بطولة عالمية في كرة السلة، ويشكل حافزاً لمزيد من النجاح ورفع اسم لبنان عالياً.

وقال عون: "إنه الوجه المشرق للبنان الذي نأمل أن يزداد إشراقاً عندما تزول الغيوم التي تتلبد فوق سمائه".