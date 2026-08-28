عن ضاحية بيروت.. رسالة إيرانية جديدة!

وأن الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل خطاً أحمر بالنسبة إلى . وفي ما يتعلق بأي تفاهم محتمل مع ، أوضح رضائي أن تضع مجموعة من الشروط، في مقدمتها وقف الحروب في ساحات غرب آسيا، وخاصة في ، وانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها، إلى جانب إنهاء الحرب في غزة ووقف الهجمات على .

وأضاف أن الضاحية وبيروت تمثلان خطاً أحمر بالنسبة إلى إيران، مشدداً على أن طهران تراقب التطورات في الضاحية وبيروت بمنتهى الجدية، وأن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي دخلتها.