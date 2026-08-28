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محليات

عن ضاحية بيروت.. رسالة إيرانية جديدة!

2026-08-28 | 01:37
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عن ضاحية بيروت.. رسالة إيرانية جديدة!
عن ضاحية بيروت.. رسالة إيرانية جديدة!

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران تعتبر أمن لبنان جزءاً من أمن منطقة غرب آسيا بأكملها

وأن الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل خطاً أحمر بالنسبة إلى إيران. وفي ما يتعلق بأي تفاهم محتمل مع الولايات المتحدة، أوضح رضائي أن طهران تضع مجموعة من الشروط، في مقدمتها وقف الحروب في ساحات غرب آسيا، وخاصة في لبنان، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي سيطرت عليها، إلى جانب إنهاء الحرب في غزة ووقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وأضاف أن الضاحية وبيروت تمثلان خطاً أحمر بالنسبة إلى إيران، مشدداً على أن طهران تراقب التطورات في الضاحية وبيروت بمنتهى الجدية، وأن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي دخلتها.

 

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