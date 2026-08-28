أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

تحذير من نقابة عمال المخابز: الرغيف خط أحمر!

2026-08-28 | 05:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تحذير من نقابة عمال المخابز: الرغيف خط أحمر!
تحذير من نقابة عمال المخابز: الرغيف خط أحمر!

عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان اجتماعا برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري بعد اجراء انتخابات النقابة وتصديقها رسميا وفقا للاصول القانونية.



 ناقش المجتمعون خلاله أوضاع ومعاناة ومطالب العمال المحقة وتم التداول والتشاور والبحث بتطبيق قانون العمل وتسجيل جميع العمال لدى الضمان الاجتماعي وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية، كما تم التأكيد ان مجلس النقابة "هو الممثل الشرعي والقانوني للعمال ورغيف الخبز خط أحمر وحق مقدس للمواطنين والعمود الفقري للامن الغذائي، والعامل الطرف الأساسي بالانتاج لجميع منتوجات المخابز والافران".



وتقدم المجلس التنفيذي ب"الشكر لجميع الزميلات والزملاء على ثقتهم ودعمهم "، واكد" التزامه بالدفاع عن رغيف الخبز وحقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية المعيشية وظروف العمل وصون كرامة المهنة".



وقرر المجلس التنفيذي للنقابة "المباشرة فورا بالتواصل مع معالي الوزراء المعنيين العمل والاقتصاد والتجارة والصناعة والصحة والصندوق الوطني للضمان للضمان لأخذ مواعيد رسمية لعرض المطالب النقابية الملحة والمحقة للعمال وسلامة الغذاء ، ووضع خطة عمل طارئة لمعالجة أوضاع العمال السوريين والعمال المتضررين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعدوان المستمر لتأمين فرص عمل للراغبين بالعمل في قطاع الافران ، و فتح باب الحوار الثلاثي الاطراف مع الجهات المعنية لتنظيم قطاع المخابز والافران".



ودعا" جميع العمال للانتساب والالتفاف حول نقابتهم والعمل يدا بيد من اجل تحقيق الأهداف المشتركة والمطالب المحقة وتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء على جميع العمال" . 


مقالات ذات صلة
تحذير من نقابة عمال المخابز: الرغيف خط أحمر!

محليات

تحذير

نقابة

المخابز:

الرغيف

أحمر!

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرادارات على الطرقات والمخالفات الخطرة.. تحت مجهر وزير الداخلية
تنبيه لأهالي ضهر البيدر.. هذا ما أعلنه الجيش

اقرأ ايضا في محليات

في اليومين المقبلين.. تدابير سير في هذه المناطق!
06:40

في اليومين المقبلين.. تدابير سير في هذه المناطق!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

06:40

في اليومين المقبلين.. تدابير سير في هذه المناطق!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

"أطلق النار باتجاه قوى الأمن وشتم المؤسسة العسكرية".. بقبضة الجيش!
06:30

"أطلق النار باتجاه قوى الأمن وشتم المؤسسة العسكرية".. بقبضة الجيش!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

06:30

"أطلق النار باتجاه قوى الأمن وشتم المؤسسة العسكرية".. بقبضة الجيش!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

الرادارات على الطرقات والمخالفات الخطرة.. تحت مجهر وزير الداخلية
06:09

الرادارات على الطرقات والمخالفات الخطرة.. تحت مجهر وزير الداخلية

متابعة لاجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتاريخ ٢٤-٨-٢٠٢٦، وحرصا على السلامة العامة،
عمّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار توصيات اللجنة، على أن تتم متابعتها مع المعنيين، وذلك إلى كل من:

06:09

الرادارات على الطرقات والمخالفات الخطرة.. تحت مجهر وزير الداخلية

متابعة لاجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتاريخ ٢٤-٨-٢٠٢٦، وحرصا على السلامة العامة،
عمّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار توصيات اللجنة، على أن تتم متابعتها مع المعنيين، وذلك إلى كل من:

يحدث الآن

اخترنا لكم
في اليومين المقبلين.. تدابير سير في هذه المناطق!
06:40
"أطلق النار باتجاه قوى الأمن وشتم المؤسسة العسكرية".. بقبضة الجيش!
06:30
الرادارات على الطرقات والمخالفات الخطرة.. تحت مجهر وزير الداخلية
06:09
تنبيه لأهالي ضهر البيدر.. هذا ما أعلنه الجيش
05:02
تلفزيون سوريا: مقتل شخصين بانفجار قنبلة قرب القصر العدلي في الحسكة
04:49
التلفزيون السوري: قوى الأمن الداخلي تفرض طوقا حول القصر العدلي بالحسكة وتبدأ التحقيق في ملابسات الانفجار
04:44
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026