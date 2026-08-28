برق ورعد وبَرَد.. استعدوا لأيام عاصفة

غائما جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحوّل تدريجاً الى غائم فتهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً اعتباراً الظهر بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل بعض السيول على الطرق في النصف من البلاد خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:







-الحال العامة:







طقس صيفي معتاد ورطب يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب والذي يقترب تدريجاً ويدفع بكتل هوائية معتدلة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها الموسمية، مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر ، مترافقة ببرق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية، ويستمر حتى مساء الأحد حيث يستقر الطقس تدريجا.







معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 24 و32 م°، بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.







-الطقس المتوقع في لبنان:







الجمعة:







غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة فوق المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.







السبت:







غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحوّل تدريجاً الى غائم فتهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل بعض السيول على الطرق في النصف الشمالي من البلاد خلال الليل.







الأحد:







غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحياناً فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجاً.







الإثنين:







قليل الغيوم الى غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احياناً .







-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.







-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كم/س.







-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.







-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 ٪







-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.







-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.