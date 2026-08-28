أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

برق ورعد وبَرَد.. استعدوا لأيام عاصفة

2026-08-28 | 08:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
برق ورعد وبَرَد.. استعدوا لأيام عاصفة
برق ورعد وبَرَد.. استعدوا لأيام عاصفة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،

غائما جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحوّل تدريجاً الى غائم فتهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل بعض السيول على الطرق في النصف الشمالي من البلاد خلال الليل.
 

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس صيفي معتاد ورطب يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجاً ويدفع بكتل هوائية معتدلة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها الموسمية، مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر ، مترافقة ببرق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية، ويستمر حتى مساء الأحد حيث يستقر الطقس تدريجا. 

معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة فوق المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

السبت:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحوّل تدريجاً الى غائم فتهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل بعض السيول على الطرق في النصف الشمالي من البلاد خلال الليل. 

الأحد:

غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحياناً فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجاً.

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احياناً .

-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كم/س. 

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 ٪

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

 
مقالات ذات صلة
برق ورعد وبَرَد.. استعدوا لأيام عاصفة

محليات

الطقس

محليات

حال الطقس

وبَرَد..

استعدوا

لأيام

عاصفة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: توغّل إسرائيلي نحو عيتا الجبل وإضرام النيران في أطرافها وتحرك لآليات إسرائيلية عند تخوم حداثا قضاء بنت جبيل
دلافين تلهو قبالة بيروت (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!
09:37

وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!

توفي الطفل "ف.ف" (12 عاماً) في بلدة مركبتا – قضاء المنية الضنية، بعد سقوط ونش محمّل بالرمال عليه أثناء مساعدته أقاربه في أعمال البناء.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث خلال سحب الونش إلى أعلى المبنى، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تُنقل جثته لاحقاً إلى مستشفى الخير في المنية.

09:37

وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!

توفي الطفل "ف.ف" (12 عاماً) في بلدة مركبتا – قضاء المنية الضنية، بعد سقوط ونش محمّل بالرمال عليه أثناء مساعدته أقاربه في أعمال البناء.

وبحسب المعلومات، وقع الحادث خلال سحب الونش إلى أعلى المبنى، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن تُنقل جثته لاحقاً إلى مستشفى الخير في المنية.

يحدث الآن

اخترنا لكم
وفاة طفل.. إثر سقوط ونش محمّل بالرمال عليه!
09:37
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم تفجيرًا في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية
09:19
مراسل الجديد: قصف مدفعي متقطع إستهدف دوحة كفررمان ومحيط تلة الدبشة قضاء النبطية
08:53
الوكالة الوطنية: توغّل إسرائيلي نحو عيتا الجبل وإضرام النيران في أطرافها وتحرك لآليات إسرائيلية عند تخوم حداثا قضاء بنت جبيل
08:40
دلافين تلهو قبالة بيروت (فيديو)
08:24
الرئيس عون يتبرع بالدم في حملة بالقصر الجمهوري (صورة)
08:01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026