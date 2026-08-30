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محليات

بعد انحسار المنخفض.. ماذا يخبّئ الطقس للبنان؟

2026-08-30 | 06:02
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بعد انحسار المنخفض.. ماذا يخبّئ الطقس للبنان؟
بعد انحسار المنخفض.. ماذا يخبّئ الطقس للبنان؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. يتكوّن الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض الأمطار المتفرقة ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر اليوم الأحد حيث يستقر الطقس تدريجيا. تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الاثنين خاصة في المناطق الجبلية والداخلية فتتخطى معدلاتها يوم الثلاثاء.


معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

ولشهر أيلول: طرابلس بين 22 و32 م°، بيروت 24 و32، زحلة بين 16 و32 م°.


- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع احتمال حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحيانا فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتبارا من المساء ويستقر الطقس تدريجيا.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا. 

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. يتكوّن الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.


-الحرارة على الساحل من 24 إلى 34 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 29 درجة، في الداخل من 18 إلى 29 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15و40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: مائج.            حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1007 HPA       أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:10      ساعة غروب الشمس: 19:07
 
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