مراسل الجديد: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية

معلومات الجديد: مهمة هذه الخلية تتمثل في إدارة المرحلة المقبلة وخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل ومتابعة ملف سلاح حزب الله جنوب الليطاني وشماله وبحث دور الجيش اللبناني ووضع خطة لتسليحه