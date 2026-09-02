طرابلس تدخل غينيس

وحقق المشروع رقماً قياسياً عالمياً عبر تشكيل أكبر قلب بشري من مواد قابلة للتدوير، بمشاركة من مختلف المناطق .

وأقيم الاحتفال في باحة تحت شعار "قلب واحد، نبض واحد، واحد"، بحضور عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والأمنية، إلى جانب المشاركين في إنجاز اللوحة.

وحمل المشروع رسالة بيئية وإنسانية تسلط الضوء على أهمية إعادة التدوير، فيما جسدت المشاركة الواسعة فيه صورة للتضامن والوحدة.

وفي ختام الحفل، وُزعت شهادات تقديرية على المشاركين والمشاركات تقديراً لمساهمتهم في تحقيق الإنجاز ودخول موسوعة غينيس.