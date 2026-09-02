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طرابلس تدخل غينيس

2026-09-02 | 02:45
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طرابلس تدخل غينيس
طرابلس تدخل غينيس

دخلت مدينة طرابلس موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال مشروع "نبض لبنان"، الذي افتُتح برعاية اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، ونظمته إدارة مستشفى المنلا بالتعاون مع الفنانة البيئية كارولين شبطيني.

وحقق المشروع رقماً قياسياً عالمياً عبر تشكيل أكبر قلب بشري من مواد قابلة للتدوير، بمشاركة واسعة من مختلف المناطق اللبنانية.

وأقيم الاحتفال في باحة معرض رشيد كرامي الدولي تحت شعار "قلب واحد، نبض واحد، لبنان واحد"، بحضور عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والأمنية، إلى جانب المشاركين في إنجاز اللوحة.

وحمل المشروع رسالة بيئية وإنسانية تسلط الضوء على أهمية إعادة التدوير، فيما جسدت المشاركة الواسعة فيه صورة للتضامن والوحدة.

وفي ختام الحفل، وُزعت شهادات تقديرية على المشاركين والمشاركات تقديراً لمساهمتهم في تحقيق الإنجاز ودخول موسوعة غينيس.

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