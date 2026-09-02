شمالًا وجنوبًا.. حملة مشدّدة على مخالفات المولدات

وفي إطار سلامة الغذاء ومتابعةً لشكوى بحق معمل نبيذ في دوما، قامت مصلحة الاقتصاد في الشمال بسحب عينة وختمها بالشمع الأحمر بهدف إرسالها الى المختبر المعتمد لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية.
إن وزارة الاقتصاد والتجارة إذ ترفع شعار "كل مواطن مراقب" تطلب من المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650).
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما التطورات في الجنوب، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين البلدين الشقيقين.
أوقف لبنان شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سوريين أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات السورية، بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء.وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الشبكة تضم لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين، أحدهم برتبة عقيد سابق في الاستخبارات، مشيرًا إلى ضبط أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قنص ومتفجرات بحوزتهم.وبحسب المصدر، يدير الشبكة ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، يقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.