شمالًا وجنوبًا.. حملة مشدّدة على مخالفات المولدات

وفي إطار الغذاء ومتابعةً لشكوى بحق معمل نبيذ في دوما، قامت مصلحة الاقتصاد في بسحب عينة وختمها بالشمع الأحمر بهدف إرسالها الى المختبر المعتمد لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية .

إن إذ ترفع شعار "كل مواطن مراقب" تطلب من المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650).