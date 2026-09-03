العقدة تكبر.. 3 سيناريوهات أمام "علي الطاهر" (المدن)

جاء في صحيفة المدن:

على الرغم من العمل على جدولة جولة التفاوض، فإن اسرائيل تريد مواصلة التصعيد وحتى إن لم يكن سيؤدي إلى تفجير الأوضاع بالكامل، لأن لا تزال تضغط لمنع انفجار الوضع في المنطقة، ومع ، وسط تقديرات بأن اللاحرب واللاسلم ستبقى قائمة لكن لا يريدون الدخول في حرب من جديد حال الاستعصاء تبدو مستمرة، ومعها تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب، من خلال عمليات النسف والتفجير أو تكثيف ، وجعل المنطقة المحيطة بتلة علي الطاهر منطقة محروقة. ومن الواضح أن الإسرائيليين الذين يتمسكون بالسيطرة على علي الطاهر ويرفضون أي صيغة تسوية حتى الآن لدخول إليها، يتعرضون لضغط أميركي بعدم التصعيد إلى حد يؤدي إلى تفجير الأوضاع ككل. هنا ستكون أمام احتمالات عديدة، أولاً مواصلة عمليات القصف والتدمير وتضييق الحصار وإطالته ثانياً، اللجوء إلى اتخاذ قرار بخوض العملية العسكرية الكبرى التي يمكن أن تكبدها خسائر كبيرة تنعكس سلباً على انتخابياً. ثالثاً، السعي لإقناع الأميركيين بمنحها صواريخ خارقة للتحصينات يمكنها أن تخرق الجبل وتصل إلى المنشأة العسكرية وتنفجر فيها لتدمرها، ولكن حتى الآن الأميركيون يرفضون تسليم إسرائيل هذه .